Шойгу: Спецоперация на Украине продолжится до достижения целей

В Минобороны рассказали о гуманитарной помощи Донбассу.

Специальная военная операция на Украине продолжится до достижения всех поставленных президентом Владимиром Путиным целей. Соответствующей информация на селекторном совещании в министерстве по обороне России заявил глава профильного ведомства Сергей Шойгу. Чиновник заметил, что с начала проведения спецоперации на территории соседнего государства, военные активно помогают мирному населению Донецкой и Луганской народных республик восстанавливать обычную жизнь.

Российские Вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Шойгу подчеркнул, что представители Минобороны РФ активно оказывает гуманитарную помощь населению ЛНР, ДНР, а также Украины. Военными проведены 684 гуманитарные акции. В 210 населённых пунктов Донбасса доставлено 6 079 тонн грузов.

Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году.

Фото и видео: минобороны России