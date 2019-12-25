Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году

Министр по обороне рассказал о начале кампании с 1 апреля.

Весенний призыв в России будет меньше в 2022 году, чем в прошлом году. Такое заявление перед коллегами на селекторном совещании в российском министерстве по обороне сделал глава профильного военного ведомства Сергей Шойгу. Чиновник уточнил, что в армию будет направлено 134,5 тысячи российских юношей.

В соответствии с указом президента, в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем было призвано в 2021. Сергей Шойгу, министр обороны России

Чиновник дал поручение по началу отправки призывников в российские войска в третьей декаде мая. Сама же призывная кампания стартует только с 1 апреля.

Шойгу: Россия отреагирует на поставки самолетов НАТО на Украину.

Фото и видео: минобороны России