Постановление 573 определяет условия режима светомаскировки и комендантского часа во время военного положения.

На Украине вышло постановление о порядке введения комендантского часа. Документ под номером 573 предусматривает установление особого режима светомаскировки, а также комендантский час в случае объявления военного положения. Эксперты отмечают, что подобного указа не было даже во время управления страной Петром Порошенко.

Постановление вступит в силу, если с соответствующим приказом к жителям страны обратился Верховный главнокомандующий Украиной. Согласно местному законодательству, эта роль ложится на президента Владимира Зеленского. Приказ должен быть донесен до военных администраций в 27 регионах. В данный перечень включена "автономная республика Крым", а также Севастополь.

В тексте документа отмечается, что во время действия комендантского часа нахождения жителей Украины на улице будет разрешаться только при наличии специального пропуска. Такая же мера коснется и транспортных средств.

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