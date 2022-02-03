На Украине в водоеме нашли тело британского наемника со связанными за спиной руками

Журналисты раскрыли подробности трагедии.

Наемник из Великобритании погиб в ходе вооруженного конфликта на территории Украины, его тело обнаружили в водоеме со связанными за спиной руками. Соответствующее заявление сделали в эфире местного телеканала Sky News журналисты. Авторы материала пояснили, что 31-летний Джордан Чедвик является участником сражений на стороне Вооруженных сил Украины в региональном конфликте. Он находился в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Ранее мужчина служил в Шотландском гвардейском полку.

Мы оказываем помощь семье британского подданного, погибшего на Украине, и поддерживаем связь с местными властями. речь сотрудника МИД Британии

Напомним, что российское министерство по обороне 10 июля рассказало о том, что более 11 тысяч зарубежных наемников прибыли на территорию Украины с начала специальной военной операции. Почти 5 тысяч человек из них удалось ликвидировть, а свыше двух тысяч иностранцев все еще продолжают действовать в рядах ВСУ.

Генштаб Британии заявил об обучении 30-40 процентов украинских добровольцев.

Фото и видео: YouTube / Sky News