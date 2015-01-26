Генштаб Британии заявил об обучении 30-40 процентов украинских добровольцев

Патрик Сандерс оценил контакты с украинскими военными

НачальникГенерального штаба Великобритании Патрик Сандерс в интервью местному новостному порталу Forces.net заявил о том, что Соединенное Королевство занимается обучением 30-40 процентов украинских "добровольцев". Военнослужащий полагает, что Лондон вносит крупнейший вклад в обучение иностранных специалистов для армии киевского режима. Эксперт заметил, что с комаендованием на Украине поддерживаются тесные контакты.

Мы обучаем около 30-40% всех украинских солдат, которые являются, если угодно, призывниками, добровольцев. Патрик Сандерс, глава Генштаба Британии

Напомним, что западные СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на украинских призывников, проходящих в стране. Авторы материалов говорили об использовании военнослужащими машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных граждан в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб.

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Фото и видео: www.forces.net