НачальникГенерального штаба Великобритании Патрик Сандерс в интервью местному новостному порталу Forces.net заявил о том, что Соединенное Королевство занимается обучением 30-40 процентов украинских "добровольцев". Военнослужащий полагает, что Лондон вносит крупнейший вклад в обучение иностранных специалистов для армии киевского режима. Эксперт заметил, что с комаендованием на Украине поддерживаются тесные контакты.
Мы обучаем около 30-40% всех украинских солдат, которые являются, если угодно, призывниками, добровольцев.
Патрик Сандерс, глава Генштаба Британии
Напомним, что западные СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на украинских призывников, проходящих в стране. Авторы материалов говорили об использовании военнослужащими машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных граждан в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб.
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Фото и видео: www.forces.net
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