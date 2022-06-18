На Украине совершили покушение на главу УСИН по Херсонской области, он ранен

Евгений Соболев доставлен в больницу.

На Украине совершили покушение на главу местного управления службы исполнения наказаний по Херсонской области Евгения Соболева. В настоящее время мужчина ранен. По информации от журналистов "РИА Новостей", в преступлении подозреваются украинские террористы. В качестве оружия злоумышленники использовали взрывное устройство.

Сегодня украинскими террористами совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева. источник агентства

В настоящее время пострадавший госпитализирован. Жизни чиновника ничего не угрожает. По предварительным сведениям, украинские террористы установили бомбу на месте парковки личного автомобиля жертвы.

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Фото и видео: Telegram / Mash