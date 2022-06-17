ФСБ задержала в Крыму личного охранника организатора энергоблокады Крыма Ислямова

Сейчас мужчина находится под стражей.

ФСБ России и пограничная служба задержали в Крыму личного охранника организатора энергетической блокады Крыма Ленура Ислямова. Мужчину также подозревают в противоправной деятельности при украинском незаконном вооруженном формировании "Батальон имени Номана Челебиджихана". Установлено, что мужчина имеет гражданство Украины. Он - 1991 года рождения.

Задержанный, находясь в составе НВФ на территории Украины, участвовал непосредственно в продуктовой блокаде и иных противоправных акциях в приграничных районах, а также лично осуществлял вооруженную охрану Ленура Ислямова. ЦОС ФСБ РФ

В отношении задержанного ведется уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ. За преступление фигуранту может грозить лишение свободы на срок до 15 лет. На текущий момент мужчина арестован на срок в два месяца по решению Киевского районного суда города Симферополя.

"Батальон имени Номана Челебиджихана" - террористическая и экстремистская организация, запрещенная на территории России.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости