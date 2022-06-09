Делимханов: чеченские бойцы останутся в Донбассе до конца спецоперации

Депутат Госдумы рассказал, кто определил цели для военных на Донбассе.

Чеченские боевые подразделения останутся на Украине и на территории Донбасса до окончания специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" российский парламентарий, представляющий Чечню в Государственной Думе Адам Делимханов.

Да, безусловно. У нас есть такое поручение Рамзана Ахматовича. Адам Делимханов, депутат ГД РФ

Политик, принимавший участие в боевых действиях в рамках СВО на Украине, уточнил прессе, что чеченское подразделение по-прежнему находится в Луганской народной республике. Там военные выполняют поставленные задачи, которые были определены совместно с министерством по обороне РФ, а также руководством ДНР и командирами. По мнению Делимханова, никакое оружие не способно сломить тесные и братские отношения между бойцами. Политик полагает, что у украинских солдат на текущий момент не осталось ни силы духа, ни веры в свою правоту.

ФСБ выявила в Ростове-на-Дону ячейку "Хизб ут-Тахрир"* с координаторами на Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

