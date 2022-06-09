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ФСБ выявила в Ростове-на-Дону ячейку "Хизб ут-Тахрир"* с координаторами на Украине

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Ведется расследование, возбуждено уголовное дело.

ФСБ России выявила в Ростове-на-Дону ячейку "Хизб ут-Тахрир" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) с координаторами, которые действовали с территории Украины. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей. Силовики нейтрализовали законспирированную радикальную ячейку международного движения. По данным ведомства, эмиссары проводили работу по распространению запрещенной идеологии, а также вербовали в свои ряды граждан РФ из числа мусульман и мигрантов. Во время обысков силовики нашли и изъяли запрещенные пропагандистские материалы, средства связи, носители информации. Возбуждено уголовное дело.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" * признана по решению Верховного суда РФ в 2003 году террористической организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: регионы, ростов-на-дону, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Происшествия, Терроризм, Криминальные происшествия,

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