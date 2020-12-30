ФСБ пресекла в Сосновом Бору незаконную вырубку леса

МО "Сосновоборский городской округ" был нанесен ущерб в более чем 30 млн рублей.

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную вырубку леса в Сосновом Бору. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что в ходе строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства Ленинградской АЭС подрядчики незаконно добывали древесину на нескольких земельных участках.

В результате данных противоправных действий МО "Сосновоборский городской округ", в собственности которого находятся земельные участки, был нанесен ущерб более чем на 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к этому лица.

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Фото: пресс - служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области