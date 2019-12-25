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Вырубить все тополя из-за аллергиков предложили в Петербурге
Сегодня, 18:47
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Вырубить все тополя из-за аллергиков предложили в Петербурге

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Петербуржцы жалуются, что тополиный пух доставляет много проблем.

В среду, 1 июня, активисты Петербурга создали петицию с требованием вырубить все тополя в городе. По их мнению, деревья являются источником пуха, который провоцирует у людей аллергию и легко воспламеняется.

Как сообщает "Московский комсомолец", петербуржцы жалуются, что тополиный пух доставляет много проблем. Он забивается в важные детали машин, попадает в глаза и уши, вызывает аллергию. Кроме этого, подростки поджигают пух. 

Ранее мы сообщали, что медик рассказала, какие продукты могут усугубить сезонную аллергию. Сезонный аллергический риноконъюнктивит – заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав.

Фото: pixabay
 

Теги: активисты, аллергики, петиция, тополиный пух
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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