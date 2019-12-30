На Украине считают, что "Газпром" вдвое переплатил за транзит газа

Появилась информация, что российский "Газпром" оплатил за транспортировку газа через Украину вдвое больше, чем реально прокачал. Отмечается, что это стало реально из-за фиксированных минимальных объемов прокачки "транзитного" газа в бумагах.
Как уточнил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, согласно бумагам "Газпром" каждый месяц должен прокачать через страну не менее 178 миллионов "кубов" газа. Однако к концу января прокачано только 47% от оплаченного объёма.
Министр отметил, что газовом рынке Украины возникли предпосылки для снижения стоимости газа.
Ранее мы сообщали о том, что президент Украины Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе "завтра".
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