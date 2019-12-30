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На Украине считают, что "Газпром" вдвое переплатил за транзит газа

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Такое заявление сделал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на своей Facebook-странице.

Появилась информация, что российский "Газпром" оплатил за транспортировку газа через Украину вдвое больше, чем реально прокачал. Отмечается, что это стало реально из-за фиксированных минимальных объемов прокачки "транзитного" газа в бумагах.

Как уточнил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, согласно бумагам "Газпром" каждый месяц должен прокачать через страну не менее 178 миллионов "кубов" газа. Однако к концу января прокачано только 47% от оплаченного объёма.

Министр отметил, что газовом рынке Украины возникли предпосылки для снижения стоимости газа.

Ранее мы сообщали о том, что президент Украины Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе "завтра".

Теги: газ, газпром, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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