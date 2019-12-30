Однако стороны не смогли договориться.

Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра. Президент Украины готов полностью остановить огонь в регионе. Он также верит, что если стороны захотят, то конфликт получится быстро урегулировать. Об этом политик рассказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Я верю в свет, но не хочу думать, что это свет в конце туннеля прокомментировал спикер

Зеленский напомнил, что Украина продолжает защищать свою территорию. Война в регионе ведется с апреля 2014 года. Тогда власти выступили против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По последним данным ООН, жертвами после госпереворота стали около 13 тысяч человек. Конфликт пытаются решить международные аналитики, которые создали минские соглашения. Однако перестрелки между сторонами ведутся до сих пор.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский заявил, что Украина могла бы занять место Великобритании в Евросоюзе.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/