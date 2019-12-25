На Украине решили судьбу личного самолета Брежнева

Под Киевом появится парк авиации.

На Украине решили судьбу личного самолета советского руководителя Леонида Брежнева. В Управлении по туризму в аккаунте на Facebook опубликован пост о том, что Киевская государственная администрация намерена сформировать парк авиации около поселка Глеваха. Территория будет обустроена вокруг лайнера"СССР-8661", на котором летали первые лица Советского Союза.

Планируется создать парк авиации с музеями, выставкой самолетов, гостиницей, детской площадкой, озером и рестораном внутри самолета. Но пока эта идея остается планом, а самолет ждет своего часа. управление по туризму Украины

Напомним, что самолет состоит из трех отсеков. В нем размещен пассажирский блок на шесть кресел, кухня и санузел. Сейчас лайнер находится в заброшенном состоянии. Его можно найти на обочине Одесской трассы в 54 километрах от Киева. В 2010 году борт едва не списали в металлолом.

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Фото: Facebook/Управление туризма на Украине