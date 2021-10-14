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На Украине рассказали о "серьезном экономическом шторме"

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Эксперт оценил кризис в энергетической сфере, вызванный проблемами с газом и углем.

На Украине рассказали о "серьезном экономическом шторме". Генеральный директор местного издания "Интерфакс" сообщил в эфире телеканала "НАШ" о том, что Киев находится в тяжелой ситуации. С одной стороны в стране фиксируется проблема с газовым обеспечением, со второй - нехватка угольных ресурсов. По мнению гостя программы Александра Мартыненко, это создает существенный конфликт между центральными властями и региональными.

Это одна и та же проблема просто в разных местах по-разному откликнулась, поэтому вопрос цены и все это накопилось, поэтому конфликт есть, решить его теоретически можно, то есть компромисс должен быть с двух сторон.

Александр Мартыненко, украинский эксперт

Захарова ответила Украине на протест из-за назначения Поклонской послом РФ в Кабо-Верде.

Видео: Youtube/НАШ

Теги: александр мартыненко, газ, наш, уголь, экономика
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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