Эксперт оценил кризис в энергетической сфере, вызванный проблемами с газом и углем.

На Украине рассказали о "серьезном экономическом шторме". Генеральный директор местного издания "Интерфакс" сообщил в эфире телеканала "НАШ" о том, что Киев находится в тяжелой ситуации. С одной стороны в стране фиксируется проблема с газовым обеспечением, со второй - нехватка угольных ресурсов. По мнению гостя программы Александра Мартыненко, это создает существенный конфликт между центральными властями и региональными.

Это одна и та же проблема просто в разных местах по-разному откликнулась, поэтому вопрос цены и все это накопилось, поэтому конфликт есть, решить его теоретически можно, то есть компромисс должен быть с двух сторон. Александр Мартыненко, украинский эксперт

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Видео: Youtube/НАШ