На Украине рассказали о массовом увольнении летчиков-испытателей

ВСУ теряют пилотов из-за низких зарплат.

Военно-воздушные силы Украины массово покидает летный состав. Об этом в эфире местного телеканала "Радио Свобода" (признано Минюстом России СМИ-иноагентом) рассказал официальный представитель ВВС Вооруженных сил Олег Гаврилко. Запись программы доступна на YouTube-платформе от 18 июня. В Минобороны планируют увеличить зарплату пилотам, этот вопрос уже изучался Генштабом.

Командование авиации частично поясняет увольнения внутренней конкуренцией с Министерством внутренних дел из-за зарплаты. Олег Гаврилко, представитель ВВС ВСУ

Специалист объяснил, что ВВС Украины за период с 2019 по 2020 года лишились около 140 летчиков-испытателей, которые уволились с места работы. В текущем году ВСУ потеряют еще порядка 40 человек, которые планируют прекратить работу. Гаврилко полагает, что уход боевых пилотов из армии приобретает массовый характер. Негативная статистика связана с растущей конкуренцией с другими ведомствами, в которых требуются летчики. Разница в оплате труда между МВД и ВСУ отличается в 1,5-2 раза. Также авиационный полк Киева приходит в негодность из-за отсутствия модернизации. Он не обновлялся со времен СССР. Ситуация неприемлема для стандартов НАТО.

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Видео: YouTube / Радіо Свобода *

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