На Украине раскрыли главный страх Сырского

Юрий Бутусов указал на то, что командование ВСУ боится президента и его администрации.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский боится лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал главный редактор сайта "Цензор.нет" и бывший советник местного министра по обороне Юрий Бутусов в социальных сетях. Иностранный эксперт полагает, что сейчас на территории страны генеральские должности раздаются тем, кто боится начальства. Такой сценарий разворачивается потому, что бывший главком ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный также редко спорил или открыто отказывал президенту.

Сырский очень сильно боится. Не врага и не ответственности <...> Он бесконечно боится Владимира Зеленского и его нервных реакций во время доклада с плохими новостями. Боится, что его подвинут с кресла. Юрий Бутусов, эксперт

Напомним, что Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.

"Он соврал". На Украине набросились на Зеленского из-за положения ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Бутусов Плюс