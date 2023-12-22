Юрий Бутусов рассказал об оснащенности российских сил дронами и авиабомбами.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не обеспечил Вооруженные силы Украины дронами, как ранее обещал гражданам. Соответствующее заявление сделал главный редактор сайта "Цензор.нет" и бывший советник местного министра по обороне Юрий Бутусов в социальных сетях. По словам иностранного журналиста, глава государства говорил о своем намерении предоставить армии один миллион БПЛА в текущем году, однако с начала 2024 года прошло уже три месяца. Юрий Бутусов пояснил, что из используемых бригадами беспилотников только пять процентов получены от властей страны.

Создается впечатление, что общество успокаивают заявлениями, деньги раскладывают по карманам, а за результат — передачу дронов в бригады, не отвечает никто. Где вся эта Ставка Верховного главнокомандующего? Почему Зеленский не отвечает за слова? Юрий Бутусов, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Бутусов Плюс