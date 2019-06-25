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В Харькове проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном курсантов

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Олег Газманов находится в черном списке Министерства культуры Украины.

Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Несколько дней назад в СМИ Украины появилась информация о том, что офицеры танцевали со своими близкими под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры". Служебное расследование инициировал генерал-лейтенант Николай Балан.

С августа 2015 года Министерство культуры начало включать в "черный список" российских артистов. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие.

Ранее Зеленский предрек "смерть российского имперского проекта".

Видео: Instagram/ tanya_lavrinenko28
YouTube/ Відео Національної гвардії України

Теги: газманов, украина, харьков
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Тема дня,

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