Зеленский предрек "смерть российского имперского проекта"

Политик считает, что вступление Украины в ЕС повлияет на политический строй в России.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал присоединение Украины к Европейскому союзу "смертью российского имперского проекта". Он также отметил, что данное событие сильно ударит по российскому "авторитаризму" и приведет к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве. Об этом он заявил на встрече с председателем ЕС Дональдом Туском в Брюсселе, куда приехал с деловым визитом.

Европейская интеграция должна обеспечить системные внутренние изменения в стране, реализацию реформ и обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации с ЕС. Это гарантия независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста",

— приводит слова Зеленского его администрация.

Председатель Европейского союза в свою очередь пообещал и дальше оказывать финансовую поддержку Киева.

Бывший президент Украины Петр Порошенко на законодательном уровне закрепил вступление страны в ЕС и НАТО. По его мнение это должно случиться до 2023 года, если Украина в свою очередь проведет ряд реформ, чтобы соответствовать требованиям для членства.

Видео: YouTube/ Зе!