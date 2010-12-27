На Украине прокомментировали высказывание Коломойского об отношениях с Россией

Сторона президента считает, что олигарх не может говорить от имени страны.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила на, что олигарх Игорь Коломойский не может говорить от имени страны, поскольку не является представителем главы. Это заявление в Facebook последовало после слов Коломойского о том, что отношения между Москвой и Киевом налаживаются.

Мендель отметила, что с олигархом никакие позиции по решению дел государства не обсуждаются.

13 ноября стало известно, что Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и налаживанием отношений между Киевом и Москвой. Он считал, что нанесенные украинцам травмы от событий на Донбассе уйдут в прошлое. Также он добавил, что американские власти используют Украину в своих целях и финансирование России сможет заменить Украине кредите Международного валютного фонда. Бизнесмен считает, что Москва выделит Киеву 100 млрд долларов.

Ранее на Украине в Балаклее взорвался военный склад.

Фото: Олигарх-медиа