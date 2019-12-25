На Украине призвали отказаться от термина "Донбасс"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал отказаться от термина "Донбасс". Об этом он рассказал на выступлении в рамках форума "Выборы в Донбассе и право на местное самоуправление". Его слова приводит ТАСС.
Данилов отметил, что в украинских документах отсутствует такое название региона. По его словам, это опасный нарратив, который якобы "навязывается" со стороны России.
Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить.
Алексей Данилов, секретарь Совбеза Украины
Ранее стало известно, что Украина ввела санкции в отношении российских физических и юридических лиц.
Фото: Pixabay.com
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