На Украине призвали отказаться от термина "Донбасс"

Отмечается, что в украинских документах отсутствует такое название региона.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал отказаться от термина "Донбасс". Об этом он рассказал на выступлении в рамках форума "Выборы в Донбассе и право на местное самоуправление". Его слова приводит ТАСС.

Данилов отметил, что в украинских документах отсутствует такое название региона. По его словам, это опасный нарратив, который якобы "навязывается" со стороны России.

Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить. Алексей Данилов, секретарь Совбеза Украины

Ранее стало известно, что Украина ввела санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

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