Зеленский подписал указ, принятый СНБО.

Украина ввела санкции в отношении российских физических и юридических лиц. Соответствующий документ 23 марта подписал президент Владимир Зеленский. Указом он ввел решение, принятое в тот же день Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры".

На данный момент известно, что новые украинские санкции затронут несколько компаний и СМИ. Речь идет о "Росгосстрахе", ТАСС, МИА "Россия сегодня", "Лента.ру" и "Газета.ру". Также под санкции попадают 23 гражданина РФ, включая первого заместителя руководителя МВД Александра Горового и сенатора Людмилу Нарусову.

Напомним, что Киев начал вводить санкции в отношении России в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с РФ, а также из-за конфликта на Донбассе.Украина неоднократно присоединялась к антироссийским ограничениями, введенными странами Евросоюза, "Большой семеркой", Швейцарией и США.

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Фото: YouTube/Партія Слуга Народу