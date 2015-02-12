Зеленский прокомментировал санкции против Януковича

Президент Украины считает, что ограничения против бывшего президента нужно было ввести еще в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал санкции Совета национальной безопасности и обороны страны против Виктора Януковича и приближенных к нему чиновников. Ролик политика размещен на его Telegram-канале.

Мы ожидаем и поддерживаем введение санкций в отношении отдельных лиц со стороны Европы, США или других международных партнеров, поэтому это решение СНБО можно описать двумя словами — логично и странно. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик счел странным, что данные санкции СНБО приняло не сразу в 2014 году, а только сейчас. Ранее судебная инстанция признала бывшего главу государства виновным в государственной измене. Все решения Януковича попали под проверку. Они изучаются на предмет возможной угрозы безопасности и интересам Украины.

Напомним, что 19 марта СНБО ввел санкции против 19 частных компаний, связанных с "пользованием и добычей недр Украины". Адресные ограничения специалисты ввели против 27 человек, имеющих отношение к Крыму и Януковичу. В этот список попали глава полуострова Сергей Аксенов, заместитель председателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-министр обороны Павел Лебедев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, экс-генеральный прокурор Виктор Пшонка. Киев блокирует их имущество на территории Украины, а также лишает всех государственных наград.

Фото: YouTube/Владимир Зеленский