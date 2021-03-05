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Киев признал отсутствие прогресса по делам Януковича, необходимого для санкций в ЕС

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Дмитрий Кулеба оценил прогресс в расследовании уголовных дел в отношении бывшего президента.

Киев признал отсутствие ощутимого прогресса по уголовным делам против бывшего президента Виктора Януковича, необходимого для санкций в ЕС. Об этом на пресс-конференции журналистам заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник отметил, что результаты необходимы для доказательной базы.

Причина в том, что есть промедление - нет ощутимого прогресса в расследовании дел на Украине. И мы поставили этот вопрос перед нашими правоохранительными органами - о том, что надо ускорять эту работу, чтобы давать ЕС доказательную базу для продления санкций.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт напомнил, что Киев заинтересован в том, чтобы санкции продлевались ЕС. По мнению Кулебы, Виктор Янукович вместе со своими партнерами совершил преступления против украинского народа и государства.

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Видео: FB / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Теги: виктор янукович, дмитрий кулеба, евросоюз, мид, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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