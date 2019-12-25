Экс-премьер Украины сравнил страну с фашистской Германией

Николай Азаров прокомментировал введенные против себя санкции со стороны СНБО.

Экс-премьер Украины Николай Азаров сравнил страну с фашистской Германией. Такое заявление чиновник сделал в интервью "РБК". Он напомнил, что против него, как и против других чиновников, Киевом были введены санкции. Спикер уверен, что такое решение носит неконституционный характер, а также основано на политическом преследовании конкурентов.

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Украинец заявил, что узнал о введенных в его отношении ограничениях от местных телеканалов. Однако он не получил документального подтверждения от властей Киева. Азаров добавил, что все происходящее является несудебной расправой. Он уверен, что действующее правительство делает все возможное, чтобы он не вернулся домой.

Напомним, что Советом национальной безопасности и обороны Украины в санкционный список включены 27 фигурантов. Кроме Николая Азарова в документе упоминаются экс-президент Украины Виктор Янукович, ряд бывших украинских министров и российские политики, связанные с Крымом.

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