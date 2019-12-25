Николай Азаров разместил в соцсетях карту американских военных по ситуации на Донбассе осенью 2020 года.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал "американскую" карту Донбасса. Фотография размещена на личном Twitter-аккаунте политика. По словам специалиста, на снимке отмечена численность группировок войск обеих сторон. Данные якобы предоставили американские военные.

Взгляд на конфликт из США коммент Николая Азарова на собственную публикацию

В описании карты говорится о том, что она отражает ситуацию на востоке Украины на сентябрь прошлого года. Численность ВСУ в регионе оценивается Вашингтоном в пределах 95 тысяч человек, в то время как бойцов ДНР и ЛНР - порядка 34 тысяч человек. В США уверены, что по количеству развернутой боевой техники ополчение самопровозглашенных республик серьезно опережает силы ВСУ: 650 танков против 450 у Киева, а также 250 ракетных комплексов залпового огня против 230 у Киева.

Предположительно на границе с Украиной также находятся около 10,5 тысяч российских военных с сотнями танков и бронемашин.

Бывший премьер Украины назвал реальных хозяев страны.

Фото: Twitter/AzarovNikolay

