Советники четвёрки сейчас ведут совместную работу над организацией встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидает ясности по встрече "нормандской четверки". Об этом он говорил на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который прибыл в Украину с визитом.

В ближайшее время должно появиться понимание, когда лидеры "нормандской четверки" встретятся. Владимир Зеленский, президент Украины

По его словам, советники четвёрки сейчас ведут совместную работу над организацией встречи. Также Зеленский повторил, что готов провести двухсторонние встречи с каждым из лидеров "нормандской четвёрки", если общая по каким-то причинам не состоится.

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