Кирилл Куликов назвал такой сценарий "невероятным".

На Украине призвали Россию вступить в НАТО. Такое предложение в адрес Москвы внес бывший парламентарий Верховной Рады, а также экс-начальник Интерпола Кирилл Куликов. В эфире местного телеканала "НАШ" специалист заявил, что неожиданное вступление РФ в ряды Североатлантического военного альянса позволит снизить напряжение в мире. Спикер добавил, что впервые такая инициатива прозвучала на страницах некого американского СМИ.

Решением всех накопившихся вопросов является вступление России в НАТО. Основная задача НАТО, насколько я понимаю, в современных условиях — это противостоять современным угрозам терроризма, режимам. Кирилл Куликов, экс-депутат Украины

Аналитик уверен в том, что НАТО и Россия могут быть союзниками по вышеуказанным темам. Однако сценарий вступления Москвы в военный альянс представитель Украины назвал "невероятным". Он призвал стороны искать решения конфликтов невоенными путями.

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Фото и видео: YouTube / НАШ 3.0

