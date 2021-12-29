Медведев рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасности

Зампред СБ РФ оценил возможность выхода из договоров по вооружениям.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, чем грозит отказ США от гарантий стратегической безопасности. Чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей" прогнозами в случае, если Москва не сможет договориться с Вашингтоном. Эксперт считает, что выход из любых соглашений по вооружениям - плохой вариант, однако РФ может на него пойти, если диалог о продлении этих документов будет крайне затруднен.

Знаете, это всегда плохо. Мы всегда к этому относимся негативно. И более того, тот договор СНВ-3, который мы подписывали с Обамой и который был недавно продлён на пять лет, – это важный документ, важный договор. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт заметил, что невозможно исключать никакого варианта развития событий. При этом американцы успели выйти из большого количества ранее подписанных соглашений за последнее время. Россия с прискорбием констатировала этот факт. Медведев задал риторический вопрос о том, "что мы можем сделать" в ответ.

Медведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных баз.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

