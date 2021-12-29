Зампред оценил ситуацию в Латинской Америке.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных баз. Информацией чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей". Эксперт заметил, что данные страны стремятся выйти из изоляции, а также нормализовать отношения с американской стороной.

Куба, Венесуэла – близкие нам страны, наши партнёры, страны, которые ведут независимую внешнюю политику. Но это абсолютно суверенные страны. Мы ничего не можем размещать у них. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев уточнил, что размещение военных баз должно сообразовываться с геополитическим позиционированием страны, а также с национальными интересами правительств, принимающих эти базы у себя. В СБ РФ уточнили, что Москва имела военные объекты в советский период. Тогда это делалось за счет распространения единой идеологии в мире. При этом сейчас РФ имеет договоренности о размещении войск в ряде стран. В качестве примера он привел Сирию.

Медведев: нужно сделать все для избежания столкновений с НАТО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

