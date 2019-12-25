  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Украине признали добровольный отказ от Крыма
Сегодня, 7:58
131
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

На Украине признали добровольный отказ от Крыма

0 0

Александр Чалый рассказал о договорах, от которых Украина отказалась до потери полуострова.

Бывший первый заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Александр Чалый объяснил, почему Киев фактически сам отказался от Севастополя. Об этом чиновник рассказал в эфире местного телеканала "НАШ". По мнению эксперта, Украина является "последним яблоком раздора" в рамках холодной войны, а Вашингтон и Советский Союз не были готовы дать безопасный статус республике.

Была попытка в Будапештском меморандуме, но тут мы виноваты, мы сами отошли от этой определенной коллективной договоренности относительно статуса Украины. 

Александр Чалый, экс-представитель МИД Украины

Эксперт объяснил, что в Будапешском соглашении была размещена статья, в которой стороны соглашались с тем, что они не будут принимать участие ни в каких военных союзах. Речьи идет отаких союзах, которые могут быть направлены друг против друга. Также существует и второй договор, который потерял законную силу по инициативе Киева. Речь идет об условиях пребывания Черноморского флота на территории страны. Украина чувствовала, что это соглашение мешало вступлению в НАТО.

Это был единственный документ, в котором Севастополь признавался частью территории Украины, потому что при передаче Крыма Украине Севастополь имел отдельный административный статус.

Александр Чалый, экс-представитель МИД Украины

Зеленский допустил создание нового формата по Донбассу параллельно с нормандским.

Фото: Pixabay.com

Теги: александр чалый, будапештский меморандум, крым
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии