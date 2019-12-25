На Украине признали добровольный отказ от Крыма

Александр Чалый рассказал о договорах, от которых Украина отказалась до потери полуострова.

Бывший первый заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Александр Чалый объяснил, почему Киев фактически сам отказался от Севастополя. Об этом чиновник рассказал в эфире местного телеканала "НАШ". По мнению эксперта, Украина является "последним яблоком раздора" в рамках холодной войны, а Вашингтон и Советский Союз не были готовы дать безопасный статус республике.

Была попытка в Будапештском меморандуме, но тут мы виноваты, мы сами отошли от этой определенной коллективной договоренности относительно статуса Украины. Александр Чалый, экс-представитель МИД Украины

Эксперт объяснил, что в Будапешском соглашении была размещена статья, в которой стороны соглашались с тем, что они не будут принимать участие ни в каких военных союзах. Речьи идет отаких союзах, которые могут быть направлены друг против друга. Также существует и второй договор, который потерял законную силу по инициативе Киева. Речь идет об условиях пребывания Черноморского флота на территории страны. Украина чувствовала, что это соглашение мешало вступлению в НАТО.

Это был единственный документ, в котором Севастополь признавался частью территории Украины, потому что при передаче Крыма Украине Севастополь имел отдельный административный статус. Александр Чалый, экс-представитель МИД Украины

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