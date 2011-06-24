На Украине приняли закон об олигархах

Закон запрещает олигархам финансировать политические партии и владеть СМИ.

Верховная Рада приняла законопроект "Об олигархах". За его принятие проголосовали 279 депутатов, подавляющее большинство которых состоит в президентской партии "Слуга народа".

Данный закон подразумевает запрет богатейшим людям государства финансировать политические партии и владеть средствами массовой информации.

Кроме того, закон вводит понятие "олигарх". Им называется лицо, которое имеет значительное влияние в хозяйственной и политической жизни Украины, а также контролирует основные сегменты медиапространства и имеет подтвержденную стоимость активов в размере одного и более миллионов прожиточных минимумов.

Отмечается, что закон имеет ограниченный срок действия. Он утратит свою силу через 10 лет.

Ранее мы сообщали, что Верховная рада не признала выборы в Госдуму РФ.

Видео: Youtube/Телеканал Рада