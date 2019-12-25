Оператор Украины считает, что РФ не сможет завершить строительство газопровода "Северный поток" в 2020 году.

На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа. Об этом заявил в интервью журналистам из Liga.net глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Специалист считает, что России не удастся завершить строительство "Северного потока-2" раньше 2021 года.

К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию прокомментировал спикер

Макогон добавил, что Украине не будет прекращать заниматься противодействием проекта. В этом вопросе Киев рассчитывает на поддержку западных коллег из США и Европы.

Напомним, что трубопровод "Северный поток-2" является важным для РФ проектом. газопровод тянется до германии по дну Балтийского моря. Рабочие должны были завершить строительство объекта еще в конце 2019 года. Процесс затянулся из-за нежелания Дании выдавать разрешение на проведение работ через свои территориальные воды. В 2019 году Америка ввела санкции в отношении возможных участников проекта.

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