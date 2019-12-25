ФАС намерена повысить цены на газ для населения на 3%

Для Московской области это от 4903 до 4994 рублей за тысячу кубометров без учета НДС.

Во вторник, 7 апреля, стало известно, что Федеральная антимонопольная служба повысила цены на газ для населения на 3%. Об этом говорится в на портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, с 1 июля текущего года в стране вступят в силу оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению. Известно, что для Московский области ценник составит от 4903 до 4994 рублей за тысячу кубометров без НДС.

Отметим, что ФАС также порекомендовала повысить цены на газ для других категорий потребителей, но уже на 2,99%.

Ранее мы сообщали о том, что "Нафтогаз" подготовил новые претензии к "Газпрому" на 17 миллиардов долларов.

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