В ОПЗЖ объяснили, что для этого США надо "разругаться" с Берлином.

На Украине придумали "пиратский" способ остановить "Северный поток — 2". Об этом в эфире местного телеканала NewsOne рассказал представитель Верховной Рады, депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин. Гость программы назвал единственный реальный способ прекратить реализацию проекта российского газопровода. Он уверен, что такое развитие событий возможно при условии "колоссального разрыва" США с Германией.

США нужно просто вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам не нравится, мы поэтому вас наказываем. Олег Волошин, украинский депутат

Парламентарий считает, что в этом случае поведение Вашингтона имело бы долгосрочные последствия для международного сообщества и взаимоотношений с Берлином. Он предположил, что уже завтра Белому дому может не понравиться то, что происходит во Франции или Италии, поэтому США вмешаются и там.

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Фото и видео: YouTube / NewsOne