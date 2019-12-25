На Украине рассказали об "испанском стыде" за Зеленского

Экс-депутат назвал политика недальновидным.

На Украине рассказали об "испанском стыде" за президента Владимира Зеленского. В эфире телеканала "НАШ" экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев сообщил, что считает политика малодушным, недальновидным и абсолютно лживым человеком, который продолжает играть свою роль. Бывший парламентарий раскритиковал главу государства за отсутствие реакции на то, что вице-премьер Алексей Резников призвал США разместить на территории страны собственные ПВО.

По словам Мураева, в настоящее время Зеленский узурпировал власть и полностью парализовал работу независимых вертикалей власти ради поддержания президентского рейтинга. Эксперт уверен, что политику удалось прийти к власти за счет спекуляции на чувствах избирателей. Проведенную им кампанию он назвал гениальной.

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Фото и видео: YouTube / НАШ