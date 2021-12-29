Запад позже может обвинить Лондон в украинском кризисе.

На Украине предупредили Британию о возможной "подставе". Соответствующее заявление в эфире местного YouTube-канала GolosTV UA ( "Голос" - иноагент в РФ) сделал политолог Алексей Калиниченко. Эксперт уточнил, что на данный момент Лондон практически единолично поддерживает Киев военными поставками и силами. Он не исключил, что в связи с этим именно Соединенное Королевство в будущем страны могут обвинить в начавшемся вокруг Украины кризисе. Специалист считает, что одновременно с этим американцы стараются "отстраниться" от поставок вооружения в регион.

Немцы тоже отказались поставлять вооружения, они даже свое воздушное пространство не предоставили Британии. Алексей Калиниченко, политолог

Эксперт добавил, что ФРГ подтвердила отсутствие у страны планов по активной военной поддержке Украины. Калиниченко не исключает того, что Великобританию пытаются "раздеть и разуть".

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Фото и видео: YouTube / GolosTV UA