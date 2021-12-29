В ДНР заявили о переброске в Донбасс РСЗО и подготовке ВСУ "к боевым действиям"

Эдуард Басурин рассказал о готовности Киева накалить ситуацию на Донбассе.

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о переброске на Донбасс РСЗО со стороны Киева, а также о подготовке ВСУ "к боевым действиям" в регионе. Соответствующее заявление на брифинге сделал представитель Эдуард Басурин. По данным специалиста, Украина направила на линию соприкосновения восемь "Смерчей" и "Ураганов". шесть объектов военной техники были уже разгружены на железнодорожной станции Красноармейска вместе с кассетными боеприпасами.

Фиксируется усиление деятельности противника с применением БПЛА. Осуществляется активное восполнение боеприпасов на полевых артиллерийских складах в зоне ООС. заявление Народной милиции ДНР

Эксперты напомнили журналистам о том, что на Донбасс за последние две недели от ВСУ направлены представители радикального националистического подразделения "Правый сектор" (террористическая и экстремистская организация, запрещенная на территории РФ). Также на линии соприкосновения от Киева находятся 74 батальона разведки и спецсил "Альфа".

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