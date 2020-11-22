На Украине предложили увеличить зарплаты чиновникам в 50 раз

По мнению эксперта, депутаты получают очень мало денег.

Украинским чиновникам должны поднять зарплаты. Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Politeka-live.

По его мнению, сейчас депутаты получают очень мало денег. Арестович добавил, что власти Украины делают колоссальную ошибку, не повышая им зарплаты.

Знаете, сколько получает замглавы офиса президента? По-моему, 14 тысяч гривен. Это о чем вообще? В 50 раз всем нужно поднять зарплаты! Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса президента Украины

Ранее Зеленский попросил Эрдогана "замолвить слово" перед Путиным.

Видео: YouTube / Alexey Arestovich