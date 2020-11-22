На Украине предложили увеличить зарплаты чиновникам в 50 раз

Украинским чиновникам должны поднять зарплаты. Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Politeka-live.
По его мнению, сейчас депутаты получают очень мало денег. Арестович добавил, что власти Украины делают колоссальную ошибку, не повышая им зарплаты.
Знаете, сколько получает замглавы офиса президента? По-моему, 14 тысяч гривен. Это о чем вообще? В 50 раз всем нужно поднять зарплаты!
Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса президента Украины
Ранее Зеленский попросил Эрдогана "замолвить слово" перед Путиным.
Видео: YouTube / Alexey Arestovich
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