  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:04
46
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Украине предложили увеличить зарплаты чиновникам в 50 раз

0 0

По мнению эксперта, депутаты получают очень мало денег.

Украинским чиновникам должны поднять зарплаты. Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Politeka-live.

По его мнению, сейчас депутаты получают очень мало денег. Арестович добавил, что власти Украины делают колоссальную ошибку, не повышая им зарплаты.

Знаете, сколько получает замглавы офиса президента? По-моему, 14 тысяч гривен. Это о чем вообще? В 50 раз всем нужно поднять зарплаты!

Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса президента Украины

Ранее Зеленский попросил Эрдогана "замолвить слово" перед Путиным.

Видео: YouTube / Alexey Arestovich

Теги: алексей арестович, зарплата чиновников, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии