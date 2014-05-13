Андрей Гнатуш назвал способ восстановления экономики для Украины.

Украинские власти должны увеличить рабочий день с восьми до десяти часов. Такое решение поможет государству повысить собственную обороноспособность и восстановить экономическую систему. Соответствующее заявление сделал в эфире местного телеканала "Киев 24" эксперт по энергетическим вопросам Андрей Гнатуш.

На месте государства я бы рассмотрел вариант перевода с восьмичасового рабочего дня на десятичасовой, где два часа мы работаем на восстановление экономики Украины, энергетические мощности ВПК. Андрей Гнатуш, эксперт

Напомним, что в марте 2024 года авторы иностранного издания Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу писали о том, что киевский режим выделил почти половину своего годового финансового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на оборонные расходы. При этом внутренние доходы страны составляют всего 46 миллиардов долларов. По словам иностранной чиновницы, дефицит денежных средств будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны всеобщей мобилизации, так как наличные потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников.

Песков: предпосылок для мирных переговоров по Украине в настоящий момент нет.

Фото и видео: Telegram / КИЇВ24 Телеканал Київ