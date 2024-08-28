Песков: предпосылок для мирных переговоров по Украине в настоящий момент нет

Предпосылок для мирных переговоров по Украине в настоящий момент нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле отметили, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным не предлагал плана мирного урегулирования ситуации на Украине. По словам Пескова, индийская сторона последовательно занимает позицию сторонника урегулирования политико-дипломатическими средствами.
В настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президентом РФ
Ранее Песков назвал очевидной вину Киева в атаках на Курскую АЭС.
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