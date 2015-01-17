На Украине предложили сформировать из сотрудников военкоматов бригады ВСУ

Юлия Яцик сообщил об инициативе законодателей по расформированию ТЦК.

Временная следственная комиссия при украинском парламенте предложила расформировать военкоматы на территории страны, а также сформировать из сотрудников–военнослужащих свыше 10 бригад для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделала в эфире местного телеканала законодатель из Верховной Рады Юлия Яцик. Политик не назвала точное количество людей, которые работают сейчас в военкоматах.

Мы также предложили в своем отчете расформировать ТЦК как орган и создать такие рекрутинговые центры из числа в том числе гражданских лиц. Более того, работники ТЦК являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять свои задачи в зоне боевых действий... Юлия Яцик, депутат Украины

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