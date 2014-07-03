Алексей Арестович предложил еще один вариант смены государственного названия.

На Украине предложили новое название страны. В эфире YouTube-канала Politeka советник президента Владимира Зеленского по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Алексей Арестович заметил, что следует переименовать страну.

Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить. Алексей Арестович, госсслужащий

Эксперт подчеркнул, что на Украине существует множество географически обособленных районов с собственной микрокультурой, а также маленькими субэтносами, обычаями и традицией, даже историей. Ранее представитель администрации Киева предлагал назвать страну Украиной-Русью, чтобы "отобрать бренд у Москвы".

Арестович допустил возвращение Донбасса военным путем.

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