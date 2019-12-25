На Украине предложили мобилизовать мужчин и женщин с 18 лет

Командир батальона ВСУ рассказал о предательстве тех, кто уехал за границу.

Мобилизация женщин и мужчин с 18 лет является вопросом выживания страны, а уехавшие за пределы государственной границы украинцы больше не имеют права на то, чтобы быть гражданами страны. Соответствующее заявление сделал командир батальона Вооруженных сил Украины Юрий Береза в интервью для местных журналистов с телеканала "Киев 24". Эксперт указал СМИ, что необязательно недавно ставших совершеннолетними молодых людей сразу же отправлять на фронт, так как можно их использовать в тыловых частях.

Мобилизация с 18 лет и девушек, и парней - это вопрос выживания нашего государства, абсолютная мобилизация всех <...>. Кто сбежал за границу, не имеет права ни на какие государственные должности, не имеет права на бизнес, не имеет права на все блага, которые позволяют гражданам Украины быть гражданами Украины Юрий Береза, командир батальона ВСУ

Напомним, что киевский режим пытается восполнить потери живой силы в рядах ВСУ любыми способами. Властями периодически поднимается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. А 8 февраля Владимир Зеленский анонсировал специальные контракты для мужчин младше мобилизационного возраста. Уже 11 февраля украинское министерство по обороне публично объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Бойцам обещают высокие зарплаты, преимущества при получении образования и прочие льготы. Известно, что условием такого контракта является обязательная служба в пехотных бригадах, которые располагаются на передовой линии .

Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией.

Фото: pxhere.com