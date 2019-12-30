С таким предложение выступил бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров.

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что украинский политик предложил отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами. С таким предложением выступил бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров на своей страничке в Facebook.

Чубаров напомнил, что поход крымского хана произошёл 3 июня 1571 года.

Отметим, что политик не в первый раз выступает с такими заявлениями. Например, зимой 2019 года он заявил о своих намерениях пойти в поход на Крым.

Ранее мы сообщали о том, что Украина прокомментировала заявление Ирана о сбитом украинском самолете.

Фото:скриншот странички Рефата Чубарова в Facebook.