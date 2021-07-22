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На Украине потребовали от Запада миллиарды долларов из-за России

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Анна Гопко считает, что Киев не услышал никакой конкретики о возмещении после достройки "Северного потока-2".

На Украине потребовали от Запада миллиарды долларов из-за России. Такое заявление сделала бывший депутат Верховной Рады Анна Гопко в эфире местного телеканала "Эспрессо". Женщина удивилась тому, что после соглашения ФРГ и США, принятого в Вашингтоне, никто не предложил Киеву материальной компенсации. Политик обвинила западные державы в том, что они имеют договоренности  "за спиной" у Киева, при этом ничего не обещая пострадавшей стороне.

Ни гарантий безопасности, я имею в виду перспективы членства в НАТО, ни гарантий в плане укрепления обороноспособности Украины — миллиарды на усиление наших вооруженных сил на случай реального вторжения.

Анна Гопко, экс-депутат Украины

Гопко заметила, что весной 2021 года Минобороны РФ стягивала свои силы к государственным границам с Украиной. Она потребовала от США конкретику о том, что именно Киев получит после того, как будет завершен "Северный поток — 2".

ЕК принимает к сведению договоренности США и ФРГ по "Северному потоку - 2".

Видео: YouTube / Espreso.TV

Теги: анна гопко, запад
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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Орлов Петр
Сегодня 17:38

CEKС ЗНAKОМCТBA Бecплaтнo, анoнимнo, реальные фoтки и девки сами xoтят, без шлюх и рaзвoдил. Peгайcя и ужe ceгoдня у тeбя будeт ceкc! Сам пoстoянно там цeпляю телок, вoт caйт ----- http://srt.vg/pisky

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