На Украине потребовали от Запада миллиарды долларов из-за России. Такое заявление сделала бывший депутат Верховной Рады Анна Гопко в эфире местного телеканала "Эспрессо". Женщина удивилась тому, что после соглашения ФРГ и США, принятого в Вашингтоне, никто не предложил Киеву материальной компенсации. Политик обвинила западные державы в том, что они имеют договоренности "за спиной" у Киева, при этом ничего не обещая пострадавшей стороне.
Ни гарантий безопасности, я имею в виду перспективы членства в НАТО, ни гарантий в плане укрепления обороноспособности Украины — миллиарды на усиление наших вооруженных сил на случай реального вторжения.
Анна Гопко, экс-депутат Украины
Гопко заметила, что весной 2021 года Минобороны РФ стягивала свои силы к государственным границам с Украиной. Она потребовала от США конкретику о том, что именно Киев получит после того, как будет завершен "Северный поток — 2".
ЕК принимает к сведению договоренности США и ФРГ по "Северному потоку - 2".
Видео: YouTube / Espreso.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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