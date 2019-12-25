ЕК принимает к сведению договоренности США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

Проект не относится к сфере общих интересов Евросоюза.

Еврокомиссия заявила, что принимает к сведению достижение договоренностей между США и ФРГ по "Северному потоку - 2". Об этом на пресс-конференции с журналистами заявил официальный представитель ЕС. При этом официального запроса Украины по поводу обсуждения данного вопроса от киевской делегации не поступало.

Еврокомиссия принимает к сведению согласование договоренностей между Германией и США. Мы будем обсуждать это со странами-членами и соседними странами, включая Украину. Мы готовы обсудить эту тему в рамках соглашения об ассоциации ЕС. официальный представитель ЕК

В Европейской комиссии уточнили, что считают Украину надежным партнером Евросоюза по вопросу транзита газа. В связи с этим Брюссель готов поддерживать страну в вопросе продления соглашения с "Газпромом" о транзите российских ресурсов через территорию Украины. В ЕК в очередной раз отметили, что проект "Северный поток - 2" не относится к сфере общих интересов ЕС.

Меркель: сделка ФРГ и США не устраняет все разногласия по "Северному потоку - 2".

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