Алексей Данилов недоумевает, почему ФРГ не стала официально реагировать на статью зампреда СБ РФ.

На Украине попросили Германию отреагировать на статью Медведева. В эфире местного телеканала секретарь Совета по национальной безопасности Алексей Данилов заявил о том, что удивлен реакцией немцев на опубликованный материал. Он уверен, что Берлину следовало бы сделать "определенное заявление" на официальном уровне.

Потому что то, что там говорится, выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла. Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что статья заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева увидела свет в понедельник. В ней экс-президент России объяснил, почему считает, что не следует сотрудничать с действующим руководством Киева. Он назвал власти Украины невежественными и несамостоятельными и негативно оценил то, что они постоянно меняют свою позицию и находятся под прямым иностранным управлением. Медведев подчеркнул, что России будет бессмысленно иметь дело "с вассалами".

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Фото: YouTube / Shuster online