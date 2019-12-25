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На Украине пообещали закрыть "все, что будет со "Страной.UA"
Сегодня, 12:05
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На Украине пообещали закрыть "все, что будет со "Страной.UA"

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Александр Корниенко уверен, что СНБО Украины справится со СМИ.

На Украине пообещали закрыть "все, что будет со "Страной.UA". Такое заявление на брифинге перед журналистами сообщил лидер пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко. По словам спикера, Совет национальной безопасности и обороны найдет метод заблокировать работу местного издания, которое сейчас находится под санкциями СНБО.

Хотел бы посоветовать коллегам после точки поставить RU, чтобы было "Страна.RU" – хорошо бы звучало… СНБО закроет все, что будет со "Страной.UA".

Александр Корниенко, депутат Верховной Рады

Напомним, что в августе 2021 года СНБО установил ограничения в отношении главного редактора издания "Страна.UA" Игоря Гужвы. Под санкции попали и связанные со СМИ юридические и физические лица. Издание заявило о том, что продолжит свою работу несмотря на санкции. Несколько раз ему приходилось менять домены.

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Фото: Pixabay.com

Теги: александр корниенко, слуга народа, снбо, страна ua
Категории: События на Украине, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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