На Украине пообещали закрыть "все, что будет со "Страной.UA". Такое заявление на брифинге перед журналистами сообщил лидер пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко. По словам спикера, Совет национальной безопасности и обороны найдет метод заблокировать работу местного издания, которое сейчас находится под санкциями СНБО.
Хотел бы посоветовать коллегам после точки поставить RU, чтобы было "Страна.RU" – хорошо бы звучало… СНБО закроет все, что будет со "Страной.UA".
Александр Корниенко, депутат Верховной Рады
Напомним, что в августе 2021 года СНБО установил ограничения в отношении главного редактора издания "Страна.UA" Игоря Гужвы. Под санкции попали и связанные со СМИ юридические и физические лица. Издание заявило о том, что продолжит свою работу несмотря на санкции. Несколько раз ему приходилось менять домены.
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Фото: Pixabay.com
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